Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında koronavirüs aşısının çalışmalarıyla ilgili konuştu. "Aşı en erken ne zaman bulunabilir ve uygulanabilir?" sorularına cevap veren Kara, " Her şey mükemmel gitti diyelim belki ilk gerçek anlamda uygulanabilir aşı ekim ayı içerisinde bir küçük insan grubuna yapılabilir ama yaygın olarak kullanımının ocak ayından önce olacağını düşünmüyorum." dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu: Mükemmel giderse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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