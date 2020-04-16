Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu: Mükemmel giderse...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-ates-kara-koronavirus-asi-calismalariyla-ilgili-konustu-mukemmel-giderse" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında koronavirüs aşısının çalışmalarıyla ilgili konuştu. "Aşı en erken ne zaman bulunabilir ve uygulanabilir?" sorularına cevap veren Kara, " Her şey mükemmel gitti diyelim belki ilk gerçek anlamda uygulanabilir aşı ekim ayı içerisinde bir küçük insan grubuna yapılabilir ama yaygın olarak kullanımının ocak ayından önce olacağını düşünmüyorum." dedi.