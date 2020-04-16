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    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu: Mükemmel giderse...

    Giriş Tarihi: 16.04.2020, 19:00

    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında koronavirüs aşısının çalışmalarıyla ilgili konuştu. "Aşı en erken ne zaman bulunabilir ve uygulanabilir?" sorularına cevap veren Kara, " Her şey mükemmel gitti diyelim belki ilk gerçek anlamda uygulanabilir aşı ekim ayı içerisinde bir küçük insan grubuna yapılabilir ama yaygın olarak kullanımının ocak ayından önce olacağını düşünmüyorum." dedi.

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