Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeni tedbirler düşünülmeli

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bilim-kurulu-uyesi-uyardi-yeni-tedbirler-dusunulmeli" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de mutasyonlu virüsün görüldüğü şehirlerde yeni kısıtlamaları düşünmek gerektiğini söyledi. İlhan, "Mutasyonun yoğun olduğu yerler varsa bu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir elbet; ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Türkiye'nin her yerinde var. Bir ilçede, bir mahallede görülmüş olsa oranın karantina altına alınması söz konusu olabilir; ama bu vatandaşlarımız içinde tedavileri evlerde ve hastanelerde sürenler var" dedi.