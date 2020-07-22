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    Yeniasır TV Yaşam Bilim Kurulu üyesinden Kurban Bayramı uyarısı

    Bilim Kurulu üyesinden Kurban Bayramı uyarısı

    Giriş Tarihi: 22.07.2020, 17:46

    Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunabilmek için Kurban Bayramı'nda olabildiğince ziyaretlerden kaçınılması, mesafe, maske ve hijyene uyulması gerektiği uyarısında bulundu. İlhan, "Bayramda olabildiğince ziyaretten kaçınılmalı, online sistemlerden görüşülmesi tercih edilmeli. Misafirliğe gidilmeden önce telefon açılmalı ve ona göre ziyaret planlanmalı. Ziyaretler kısa olmalı, ziyaret edilen evde 10-15 dakika kalınmalı, mesafe ve diğer kurallara uyulmalı. Ev müsaitse bahçe gibi açık alanlarda ya da balkonda olunmalı. İçeri girildiğinde eller yıkanmalı ya da dezenfekte edilmeli. Her misafir sonrası camları açarak 15 dakika ortamın havalanması sağlanmalı ve yeni misafir bu süreden sonra kabul edilmeli." ifadelerini kullandı.

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