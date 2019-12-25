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BİM 27 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu! Bu haftanın indirimleri neler?

Giriş Tarihi: 25.12.2019, 19:22

BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde bu hafta hangi ürünler var? Küçük ev aletleri, mutfak ürünleri ve tekstilleri, oyuncaklar uygun fiyatlarla satışa sunulacak. BİM'in 27 Aralık Cuma günü gelecek ürünlerini sizler için derledik. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

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