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    Yeniasır TV Yaşam Bina yıkımında faciadan dönüldü! Film izler gibi izlediler

    Bina yıkımında faciadan dönüldü! Film izler gibi izlediler

    Giriş Tarihi: 01.11.2022, 18:21

    Afyonkarahisar’da eski bir banka binasının yıkımı esnasında yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucu molozlar anayola devrildi. Facianın eşiğinden dönülen göçük sırasında bazı vatandaşların film izler gibi yıkımı seyretmesi objektiflere yansıdı.

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    Korkutan olay; Afyonkarahisar'ın kent merkezi bankalar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski bir banka binasının yıkımı esnasında bir anda göçük oluştu. Göçük esnasında molozların en işlek cadde üzerindeki trafik ışıklarının olduğu bölgeye devrilmesi sonucu faciadan dönüldü.

    Meydana gelen göçük sonrası yıkım ekipleri ara vermeden yıkıma devam etti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi ile polis ekipleri yıkım çalışmalarını durdurdu. Molozların yoldan temizlenmesi sonucu araç trafiği kaldığı yerden devam etti.

    Göçük sırasında bazı vatandaşların molozların arasından hiç aldırmadan geçmeleri ise şaşkınlıkla karşılandı. Ayrıca yıkım ekiplerinin bazılarının ise baretsiz bir şekilde çalışmaları koordine etmesi gözlerden kaçmadı.



    Çalışmaları yolun karşısından izleyen vatandaşlar yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını dile getirdiler.

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