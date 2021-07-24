  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bir anda yola fırlayan çocuğa araç çarptı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

    Bir anda yola fırlayan çocuğa araç çarptı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

    Giriş Tarihi: 24.07.2021, 13:38

    Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Çanakçı Mahallesinde bir anda yola fırlayan çocuğa aracın çarptığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlı kırsal Çanakçı Mahallesinin ana caddesinde 45 L 4692 plakalı aracıyla seyir halinde olan M.Ü. (44), bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki A.Ç. isimli çocuğa çarptı. Kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. 5 yaşındaki çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir anda yola fırlayan çocuğa araç çarptı! Dehşet anları saniye saniye kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Foça’da vatandaş isyanda! Yollar köstebek yuvasına döndü
    Foça’da vatandaş isyanda! Yollar köstebek yuvasına döndü
    Marmaris'te kadın ile erkeğin plajdaki tekme- tokat kavgası kamerada
    Marmaris'te kadın ile erkeğin plajdaki tekme- tokat kavgası kamerada
    Çeşme'de nüfus 46 binden 1 milyonun üzerine çıktı
    Çeşme'de nüfus 46 binden 1 milyonun üzerine çıktı
    Çanakkale’de bayram sonrası feribot kuyruğunun başı var sonu yok
    Çanakkale’de bayram sonrası feribot kuyruğunun başı var sonu yok
    'Peşimdeler' diyerek yaklaştı! Polisin silahını almaya çalıştı
    'Peşimdeler' diyerek yaklaştı! Polisin silahını almaya çalıştı
    Başkan Erdoğan sel bölgesi Arhavi'de açıklamalarda bulundu
    Başkan Erdoğan sel bölgesi Arhavi'de açıklamalarda bulundu
    Marmaris'te kadın ile erkeğin plajdaki tekme- tokat kavgası kamerada
    Marmaris'te kadın ile erkeğin plajdaki tekme- tokat kavgası kamerada
    Çeşme'de nüfus 46 binden 1 milyonun üzerine çıktı
    Çeşme'de nüfus 46 binden 1 milyonun üzerine çıktı
    Çanakkale’de bayram sonrası feribot kuyruğunun başı var sonu yok
    Çanakkale’de bayram sonrası feribot kuyruğunun başı var sonu yok
    'Peşimdeler' diyerek yaklaştı! Polisin silahını almaya çalıştı
    'Peşimdeler' diyerek yaklaştı! Polisin silahını almaya çalıştı
    Başkan Erdoğan sel bölgesinde! Rize'de önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan sel bölgesinde! Rize'de önemli açıklamalar
    Kaş'ta facia! 45 göçmeni taşıyan tekne battı
    Kaş'ta facia! 45 göçmeni taşıyan tekne battı