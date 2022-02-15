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    Yeniasır TV Yaşam Bir babanın en zor anı! Kaza yerine gittiğinde ölenin oğlu olduğunu öğrendi

    Bir babanın en zor anı! Kaza yerine gittiğinde ölenin oğlu olduğunu öğrendi

    Giriş Tarihi: 15.02.2022, 10:19

    Balıkesir Edremit'te bir otomobil TIR ile çarpıştı. Korkunç kazada henüz 24 yaşındaki Ali Kaynak adlı sürücü hayatını kaybetti. Kaza yaptığı yerin yakınında oturduğu öürenilen Ali Kaynak'ın babası, kaza yapanın oğlu olduğundan habersiz bir şekilde olay yerine geldi. Acı haberi alan baba Ömer Kaynak adeta yıkıldı.

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    Balıkesir'in Edremit ilçesinde TIR ile çarpışan otomobil sürücü Ali Kaynak (24) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.15 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolunun, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi girişinde yol çalışması yapılan yerde meydana geldi. 10 N 9979 plakalı otomobil sürücüsü Ali Kaynak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı istikametten gelen N.G. idaresindeki 45 EK 417 plakalı TIR ile çarpışan otomobil, hurda yığınına döndü.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Ali Kaynak'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda trafik akışı yaklaşık 1 saat dururken, 5 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu. TIR sürücüsü N.G. gözaltına alan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    BİR BABANIN EN ZOR ANI
    Öte yandan Ali Kaynak'ın kazanın yaşandığı bölge yakınında oturduğu öğrenildi. Kazayı duyan Ali Kaynak'ın babası Ömer Kaynak, olay yerine geldikten sonra, kaza yapanın oğlu olduğunu öğrendi. Oğlunun cansız bedenini gören ve büyük üzüntü yaşayan Kaynak'ı yakınları teselli etmeye çalıştı

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