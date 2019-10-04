Bir babanın fedakarlığı! Muğla'da kızının okula gidebilmesi için veresiye parayla yol yaptırdı

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Muğla'da, çiftci Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracının evlerinin bulunduğu yere girememesi nedeniyle okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze Korkut için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirtti.