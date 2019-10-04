 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Bir babanın fedakarlığı! Muğla'da kızının okula gidebilmesi için veresiye parayla yol yaptırdı

Bir babanın fedakarlığı! Muğla'da kızının okula gidebilmesi için veresiye parayla yol yaptırdı

Giriş Tarihi: 04.10.2019, 13:31

Muğla'da, çiftci Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracının evlerinin bulunduğu yere girememesi nedeniyle okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze Korkut için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir babanın fedakarlığı! Muğla'da kızının okula gidebilmesi için veresiye parayla yol yaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir Seferihisar'da Akarca sahilinde çevre katliamı
İzmir Seferihisar'da Akarca sahilinde çevre katliamı
İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı!
İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı!
Aydın'da beton mikseri viyadükte devrildi
Aydın'da beton mikseri viyadükte devrildi
Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak
Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak
İzmir'de sokak hayvanlarını doyurmak için motosikletiyle turluyor! Onun sesini duyan kedi ve köpekler...
İzmir'de sokak hayvanlarını doyurmak için motosikletiyle turluyor! Onun sesini duyan kedi ve köpekler...
Afyonkarahisar'da tünelde panik anları! İşte saniye saniye o anlar...
Afyonkarahisar'da tünelde panik anları! İşte saniye saniye o anlar...
Aydın'da beton mikseri viyadükte devrildi
Aydın'da beton mikseri viyadükte devrildi
İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı!
İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı! İşte keçilerin otomobil üzerinde beslenme keyfi
İzmir'de sokak hayvanlarını doyurmak için motosikletiyle turluyor! Onun sesini duyan kedi ve köpekler...
İzmir'de sokak hayvanlarını doyurmak için motosikletiyle turluyor! Onun sesini duyan kedi ve köpekler...
Afyonkarahisar'da tünelde panik anları! İşte saniye saniye o anlar...
Afyonkarahisar'da tünelde panik anları! İşte saniye saniye o anlar...
İzmir'de bisiklet hırsızları kamerada
İzmir'de bisiklet hırsızları kamerada
Çanakkale'de CHP'li Küçükkuyu Belediyesi asırlık zeytin ağaçlarını katletti!
Çanakkale'de CHP'li Küçükkuyu Belediyesi asırlık zeytin ağaçlarını katletti!