Bir gece ansızın kayboldu: Ertesi gün yolda ölüsünü buldular...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bir-gece-ansizin-kayboldu-ertesi-gun-yolda-olusunu-buldular" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde vatandaşlar yol kenarında rastladıkları görüntüyle sarsıldılar. Bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı fark edilince durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra yapılan kontrolde ise hayatını kaybeden kişinin dün gece evine dönmeyen ve yakınları tarafından aranan Erkan Şahin (37) olduğu öğrenildi.