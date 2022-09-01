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    Yeniasır TV Yaşam Bir gece ansızın kayboldu: Ertesi gün yolda ölüsünü buldular...

    Bir gece ansızın kayboldu: Ertesi gün yolda ölüsünü buldular...

    Giriş Tarihi: 01.09.2022, 14:44

    Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde vatandaşlar yol kenarında rastladıkları görüntüyle sarsıldılar. Bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı fark edilince durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra yapılan kontrolde ise hayatını kaybeden kişinin dün gece evine dönmeyen ve yakınları tarafından aranan Erkan Şahin (37) olduğu öğrenildi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

    Kırcağız Mahallesi'nde vatandaşlar, kara yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, isminin Erkan Şahin (37) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in sinir krizi geçiren yakınlarını jandarma ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Şahin'in cenazesi incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan, trafik kazası olduğu düşünülen olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma yürütüyor.

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