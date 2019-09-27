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Bir gün önce aldığı kamyoneti kazada hurdaya döndü

Giriş Tarihi: 27.09.2019, 16:16

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu sürücü Şevket Bilgen (55) ve oğlu Serdar Bilgen (31) yaralandı. Bilgen'in hurdaya dönen kamyoneti 1 gün önce İzmir'den aldığı ve memleketi Isparta'ya dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

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