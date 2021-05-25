Bir kocanın karısının arkasından en acı paylaşımı

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Çalışmak için Aydın’a giderken Afyonkarahisar’da kaza yapan aile üyelerinden anne hayatını kaybederken, 4 çocuğu ise yaralandı. Kaza sonrası eşinin cenazesini teslim alan kocası, sosyal medyadan yaptığı ‘Ölüm sana yakışmadı gülüm’ paylaşımı ile yürekleri dağladı.