Çalışmak için Aydın’a giderken Afyonkarahisar’da kaza yapan aile üyelerinden anne hayatını kaybederken, 4 çocuğu ise yaralandı. Kaza sonrası eşinin cenazesini teslim alan kocası, sosyal medyadan yaptığı ‘Ölüm sana yakışmadı gülüm’ paylaşımı ile yürekleri dağladı.
Bir kocanın karısının arkasından en acı paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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