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    Yeniasır TV Yaşam Bir kocanın karısının arkasından en acı paylaşımı

    Bir kocanın karısının arkasından en acı paylaşımı

    Giriş Tarihi: 25.05.2021, 20:23

    Çalışmak için Aydın’a giderken Afyonkarahisar’da kaza yapan aile üyelerinden anne hayatını kaybederken, 4 çocuğu ise yaralandı. Kaza sonrası eşinin cenazesini teslim alan kocası, sosyal medyadan yaptığı ‘Ölüm sana yakışmadı gülüm’ paylaşımı ile yürekleri dağladı.

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