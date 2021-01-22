Aydın’ın Köşk ilçesinde emekli polis olduğu belirtilen bir şahıs, ilçede atık kağıt toplayan bir kişiyi 1 liralık atık kağıt için kurşunladı. Olaydan sonra ağır yaralanan kağıt toplayıcısı hastaneye kaldırılırken, öfkeli şahıs da tutuklandı. Kurşunlama olayı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Aydın'ın Köşk ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede atık kağıt topladığı öğrenilen Osman G.'ye (54) bugün kağıtları kendisinin alacağını belirten ve emekli polis olduğu öğrenilen Fazıl K. (62) kağıtları Osman G.'nin topladığını öğrenince şahısla tartıştı. Bir süre sonra kendisine ait minibüsle meydana gelen Fazıl K., Osman G.'yi görünce aracından inip pompalı tüfekle şahsı kurşunladı.
Bir liralık kağıt için kurşunladı! Dehşet anları kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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