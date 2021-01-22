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    Yeniasır TV Yaşam Bir liralık kağıt için kurşunladı! Dehşet anları kamerada

    Bir liralık kağıt için kurşunladı! Dehşet anları kamerada

    Giriş Tarihi: 22.01.2021, 14:30

    Aydın’ın Köşk ilçesinde emekli polis olduğu belirtilen bir şahıs, ilçede atık kağıt toplayan bir kişiyi 1 liralık atık kağıt için kurşunladı. Olaydan sonra ağır yaralanan kağıt toplayıcısı hastaneye kaldırılırken, öfkeli şahıs da tutuklandı. Kurşunlama olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Olay, Aydın'ın Köşk ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede atık kağıt topladığı öğrenilen Osman G.'ye (54) bugün kağıtları kendisinin alacağını belirten ve emekli polis olduğu öğrenilen Fazıl K. (62) kağıtları Osman G.'nin topladığını öğrenince şahısla tartıştı. Bir süre sonra kendisine ait minibüsle meydana gelen Fazıl K., Osman G.'yi görünce aracından inip pompalı tüfekle şahsı kurşunladı.

    Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Osman G. kanlar içinde yere yığıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam yoğun bakım servisine alındı.

    Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alınan Fazıl K. tutuklandı. Öfkeli şahsın 1 lira tutarındaki atık kağıt için Osman G.'yi kurşunlaması ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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