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    Yeniasır TV Yaşam Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

    Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

    Giriş Tarihi: 29.07.2021, 13:59

    Son dakika haberi... Marmaris Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Muğla'daki ekipler bölgeye yönlendirildi.

    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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