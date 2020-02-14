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Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm fragmanı yayınlandı! | Bir Zamanlar Çukurova yeni fragmanı izle

Giriş Tarihi: 14.02.2020, 23:45

"Benim seninle savaşım daha yeni başlıyor!"| Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 55. bölümüyle sevenleriyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova'nın 55. bölümünde Ercüment'in ölümünde Yılmaz'ın parmağı olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir şok yaşar. Yılmaz ile konuşmak isteyen Züleyha onu dağ evine çağırır. Ancak onları orada büyük bir sürpriz bekler... Büyük bir gizemle sona eren dizinin yeni fragmanı ise merak konusu oldu. Diziseverler, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 20 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fragmanı...

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