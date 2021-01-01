Seyir halindeyken hayatının şokunu yaşadı, canını zor kurtardı. Muğla’da seyir halindeki araçta çıkan yangında araç kullanılmaz hale gelirken, araçta yaklaşık 20 bin TL’lik hasar oluştu.Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Muhittin Gülsoy yönetimindeki 48 KJ 836 plakalı araç, Murat Mahallesi mevkiine geldiğinde aracın ön tarafından alevler yükselmeye başladı. Araç sürücü aracını durdurarak aracından indi.
Birden alev topuna döndü! Seyir halindeyken dehşeti yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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