Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı. Öte yandan yarından itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek.
Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 30 milyonu geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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