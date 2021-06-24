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    Yeniasır TV Yaşam Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 30 milyonu geçti

    Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 30 milyonu geçti

    Giriş Tarihi: 24.06.2021, 11:22

    Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı. Öte yandan yarından itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek.

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