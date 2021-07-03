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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da alkollü sürücü otomobili devirdi! O anlar kamerada

    Bodrum'da alkollü sürücü otomobili devirdi! O anlar kamerada

    Giriş Tarihi: 03.07.2021, 15:31

    Son dakika... Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi. Sürücü yapılan alkol kontrolünde 223 promil alkollü çıktı. Otomobil çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kaza, Turgutreis-Bodrum Karayolu Ortakent Mezarlığı önünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutreis istikametine seyreden E.K. idaresindeki 09 BBS 71 plakalı Renault otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

    Refüje çarpan otomobil devrilerek ters döndü. Şans eseri otomobil sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücü E.K.'nın 223 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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