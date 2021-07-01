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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü

    Bodrum'da Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü

    Giriş Tarihi: 01.07.2021, 17:11

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde caddeden geçen ana isale hattı patladı. Patlamayla oluşan çukura düşen cip içerisindeki 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Suyun patlama anı ve çukurun içerisinde kalan aracın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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