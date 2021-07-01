Muğla’nın Bodrum ilçesinde caddeden geçen ana isale hattı patladı. Patlamayla oluşan çukura düşen cip içerisindeki 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Suyun patlama anı ve çukurun içerisinde kalan aracın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Bodrum'da Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.