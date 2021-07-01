Bodrum'da Asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bodrumda-asfalt-yarildi-luks-cip-icine-dustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla’nın Bodrum ilçesinde caddeden geçen ana isale hattı patladı. Patlamayla oluşan çukura düşen cip içerisindeki 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Suyun patlama anı ve çukurun içerisinde kalan aracın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.