Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde yapılan köpük partisi bu kadarına da pes dedirtti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan mahalle sakinleri, “Marmara’da müsilaj varken pervasızlığın ve görgüsüzlüğün bu kadarı olmaz” dedi. Sıcak hava müsilajı etkiliyor mu? Uzman isimden açıklama
Bodrum’da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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