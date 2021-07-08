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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum’da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti

    Bodrum’da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti

    Giriş Tarihi: 08.07.2021, 12:44

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde yapılan köpük partisi bu kadarına da pes dedirtti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan mahalle sakinleri, “Marmara’da müsilaj varken pervasızlığın ve görgüsüzlüğün bu kadarı olmaz” dedi.

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