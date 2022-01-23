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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum’da hortum paniği! Saniyeler içinde ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

    Bodrum’da hortum paniği! Saniyeler içinde ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

    Giriş Tarihi: 23.01.2022, 13:27

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde hortum nedeniyle 10’dan fazla zeytin ağacı zarar görürken, bir evin paneli de uçtu. 10’dan fazla ağacın kırılan dallarının düştüğü sokak araç trafiğine kapandı. Dallar mahalle sakinlerince kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Hortum, sokaktaki elektrik tellerini de birbirine dolaştırdı.

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    Gece saatlerinde Kızılağaç Mahallesi'ni hortum vurdu. Saat 23.00 civarında Danacılar Sokak'ta oluşan hortum mahalle sakinlerinin büyük korku ve panik yaşamasına neden oldu. Gürültüyle birlikte dışarı çıkan mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

    Hortumda bir evin çatısındaki panel 10 metre arkaya uçarken, eve giden elektrik teli koptu, sokak üzerindeki bahçelerdeki zeytin ağaçlarının dalları kırıldı. 10'dan fazla ağacın kırılan dallarının düştüğü sokak araç trafiğine kapandı. Dallar mahalle sakinlerince kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Hortum, sokaktaki elektrik tellerini de birbirine dolaştırdı. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede ekiplerin çalışması ile enerji yeniden verildi.



    Evinin çatısındaki panel uçan Hüsnü Duman, "Gece 11.00 sıralarında bir gürültü çıktı. Ağaçlar bayağı sallandı, bir dakika falan sürdü. Bir gürültü içinde bir sesler geldi. Ben hortum anında dışarıda bir kaza oldu sandım. Benim paneli almış atmış, elektrikler kesildi. Dışarı çıktık, tüm mahalleli dışarıdaydı, zeytin ağaçları yolların içindeydi, yol kapalıydı, onları topladık" dedi.

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