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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler geceyi aydınlattı

    Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler geceyi aydınlattı

    Giriş Tarihi: 01.11.2021, 11:52

    Son dakika... Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir markette çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Ekiplerce söndürülen yangında market tamamen yandı.

    Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarkette yangın başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, bir anda büyüdü, market kısa sürede alevlere teslim oldu.



    Evlerinden dışarı çıkan mahalle sakinleri, alev alev yanan markete müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yardım istenmesi üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri geldi. Mahallelinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı.


    Yoğun müdahale sonucu yangın ikametlere ve çevre işletmelere sıçramadan söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında marketin neredeyse tamamının yandığı görüldü.

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