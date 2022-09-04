Bodrum'da korku dolu anlar! Alevlerin arasında kalınca aşağı atladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bodrumda-korku-dolu-anlar-alevlerin-arasinda-kalinca-asagi-atladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında oturduğu 2'nci kattaki dairede mahsur kalan Muhterem Tokgöz (65), pencereden atladı. Vücudunda yanıklar olan ve ağır yaralanan Tokgöz hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.