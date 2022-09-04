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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da korku dolu anlar! Alevlerin arasında kalınca aşağı atladı

    Bodrum'da korku dolu anlar! Alevlerin arasında kalınca aşağı atladı

    Giriş Tarihi: 04.09.2022, 19:04

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında oturduğu 2'nci kattaki dairede mahsur kalan Muhterem Tokgöz (65), pencereden atladı. Vücudunda yanıklar olan ve ağır yaralanan Tokgöz hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kadın, ikinci kattan aşağı atlayarak yaralandı.



    Turgutreis Mahallesi 7071 Sokak'ta bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanlar, geniş bir alandan görüldü. Yangında evde alevlerin arasında kalan Muhterem Tokgöz isimli kadın binadan aşağı atlayarak yaralandı.

    Vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen 65 yaşındaki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.



    Yangında itfaiye ve Aya Arama Kurtarma ekipleri yangını söndürebilmek için büyük çaba harcadı.

    Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıldı.

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