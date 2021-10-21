Bodrum'da koya giren yunus sürüsünü balıkçılar görüntüledi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bodrumda-koya-giren-yunus-surusunu-balikcilar-goruntuledi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla’nın Bodrum ilçesinde koya gelen yunus sürüsü amatör balıkçılar tarafından görüntülendi. İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi koyuna sabah erken saatlerinde 6-7 yunustan oluşan bir sürü girdi. O esnada koyda avlanan amatör balıkçılar tarafından görüntülenen yunuslar, 3 saat boyunca denize dalıp çıktı. Zaman zaman kıyıya da yaklaşan yunusların balık sürüleri peşinden koya gelip avlandığı ifade edildi.