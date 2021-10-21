Muğla’nın Bodrum ilçesinde koya gelen yunus sürüsü amatör balıkçılar tarafından görüntülendi. İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi koyuna sabah erken saatlerinde 6-7 yunustan oluşan bir sürü girdi. O esnada koyda avlanan amatör balıkçılar tarafından görüntülenen yunuslar, 3 saat boyunca denize dalıp çıktı. Zaman zaman kıyıya da yaklaşan yunusların balık sürüleri peşinden koya gelip avlandığı ifade edildi.
Bodrum'da koya giren yunus sürüsünü balıkçılar görüntüledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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