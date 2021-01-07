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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum’da nefes kesen operasyon! Planlarını polis bozdu

    Bodrum’da nefes kesen operasyon! Planlarını polis bozdu

    Giriş Tarihi: 07.01.2021, 13:26

    Kendilerine aile süsü vererek İstanbul’dan Muğla'nın Bodrum ilçesine uyuşturucu madde getiren 5 kişi Bodrum Narkotik ekibinin nefes kesen operasyonu ile yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5 şahsın kendilerine birlikte seyahat eden aile bireyleri süsü vererek, İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Plakaları tespit edilen 2 araç, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada zulalanmış vaziyette 1,20 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.



    Operasyon kapsamında B.Y. ,A.G., Y.G. ,M.E. ve V.K. isimli 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemleri devam eden şahısların adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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