Bodrum'da orman yangını! Ekipleri alarma geçirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bodrumda-orman-yangini-ekipleri-alarma-gecirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman ve makilikte yangın çıktı. Ekipler alamra geçti, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.