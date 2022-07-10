Bodrum'da orman yangını! Ekipleri alarma geçirdi

Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman ve makilikte yangın çıktı. Ekipler alamra geçti, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.