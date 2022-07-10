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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da orman yangını! Ekipleri alarma geçirdi

    Bodrum'da orman yangını! Ekipleri alarma geçirdi

    Giriş Tarihi: 10.07.2022, 17:54

    Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman ve makilikte yangın çıktı. Ekipler alamra geçti, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

    Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.

    Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

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