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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 metre yükseğe kadar ulaştı

    Bodrum'da ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 metre yükseğe kadar ulaştı

    Giriş Tarihi: 28.04.2022, 14:58

    Muğla Bodrum'da sık sık yaşanan isa hattı arızalarına bir yenisi daha eklendi. İsale hattında meydana gelen patlamada sular 15 metre yüseğe kadar fışkırdı, çevredeki iş yerlerini su bastı. Manzarayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan isale hattında fışkıran sular 15 metre havaya yükseldi, caddedeki 2 işletmeyi su bastı.

    Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Akvaryum Sokak üzerinde daha önce defalarca patlayan isale hattı, bugün bir kez daha patladı. Patlaktan çıkan sular, asfaltı yarıp yaklaşık 15 metre havaya fışkırdı. Havaya fışkıran suyu görenler şaşkına döndü. Patlaktan çıkan sular caddeye ve Akvaryum Sokak'ta hizmet veren 2 işletmeye ulaştı. İşletme çalışanları, kendi imkanları ile temizlik çalışması başlattı.



    NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR
    İşletme çalışanları ve içerideki müşteriler, neye uğradıklarını şaşırdı. İhbar üzerine MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. İş yerlerini su basan vatandaşlar ise Akvaryum Sokak üzerine defalarca boru patlağı yaşandığını belirterek tepki gösterdi. İşletmesi patlaktan dolayı su basan Hidayet Güneş, "Sol ve sağ taraftaki yerler benim mekanım. Maddi ve manevi zararlarım var. Tüm restoranımı su bastı. Burası Gümbet için çok büyük bir sıkıntı ama en büyük zararı gören benim. Çünkü hem sol hem de sağ tarafta işletmem var. İçeride yabancı müşterilerim vardı" diye konuştu.



    İşletmede çalışan Turgut Güneş de ciddi bir tehlike yaşadıklarını belirterek, "Biz içeride oturuyorduk, müşteriler vardı. Bir ses geldi, gürültü koptu. İnsanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Su 15-20 metre havaya sıçrıyordu. Taşlar her tarafa dağıldı. Ağaçlardan taş düşüyordu. Paramparça etti her tarafı. Bu taşlar camları parçalayıp bizi de öldürebilirdi" ifadelerini kullandı.

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