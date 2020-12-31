Muğla'nın Bodrum ilçesinde, pelet fabrikasının marangozhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki enerji tedbir amaçlı kesilirken, ilçenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.
Bodrum'da pelet fabrikasında yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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