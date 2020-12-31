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    Bodrum'da pelet fabrikasında yangın

    Giriş Tarihi: 31.12.2020, 10:20

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, pelet fabrikasının marangozhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki enerji tedbir amaçlı kesilirken, ilçenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.

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