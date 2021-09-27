Bodrum'da su çilesi! Damacana ve bidonla evlere su taşıyorlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bodrumda-su-cilesi-damacana-ve-bidonla-evlere-su-tasiyorlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'nin önemli turizm beldesi Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen görüntü 'pes' dedirtti. İddiaya göre Turgutreis Mahallesi'nde 14 gündür çeşmelerden su akmıyor. İlçe sakinleri cami deposuna tankerle taşınan suyu damacana ve bidonla evlerine götürüyor. Bazı vatandaşlar ise parayla su alarak ihtiyaçlarını karşılıyor.