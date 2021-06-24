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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da tatilcilerin susuzluk çilesi

    Bodrum'da tatilcilerin susuzluk çilesi

    Giriş Tarihi: 24.06.2021, 12:54

    Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaşanan su sıkıntısı tatilcileri ve bölge sakinlerini çileden çıkardı. 36 saati bulan su kesintisinin sebebi ise turizm sezonu başlamasına rağmen belediye tarafından yapılan altyapı çalışmaları. Sezonun açılması ve pandemi nedeniyle Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aşmış durumdayken yaşanan susuzluk çilesi isyan ettirdi. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.

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