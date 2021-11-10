Bodrum'da tepki çeken görüntü! Acil toplanma alanı hafriyatla doldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bodrumda-tepki-ceken-goruntu-acil-toplanma-alani-hafriyatla-doldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Bodrum ilçesinde afet ve acil durum toplanma merkezi olarak belirlenen alan kaçak hafriyat alanı haline geldi. Turizmin kalbinin attığı Bodrum'daki görüntüler tepkilere neden oldu. Hem araçların hem insanların toplama alanına gireceği nokta bile kaçak hafriyat ve moloz ile doldurulmuş durumda. Özellikle Eylül ayında kalkan inşaat yasaklarının ardından Bodrum'da da çalışmaların hızlanması ile birlikte doğa daha da tahrip edilir hale geldi. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.