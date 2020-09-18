Bodrum'da turistlere yunus sürprizi! Heyecanlı anlar yaşadılar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bodrumda-turistlere-yunus-surprizi-heyecanli-anlar-yasadilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika.. Bodrum’da bir yunus sürüsünün denizdeki gösterisi, izleyenleri heyecanlandırdı. Yunusların geçiş anları kameralara yansındı. Görüntülerde ‘ağlamak istiyorum’ diyen yabancı uyrukluların oldukça duygusal anlar yaşadıkları duyuluyor.

Dün sabah saatlerinde Bitez Koyu'na yaklaşık 10 yunustan oluşan yunus sürüsü girdi. Sürü, Ak-Tur önlerinden geçtiği esnada, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Tek tek suya dalıp çıkan yunuslar, adeta görsel bir şölen sundu. Kimi vatandaşlar, cep telefonları ile yunusların bu gösterisini kayıt altına aldı. Hayvanların bu güzel gösterisini izleyen bölge sakinlerinin heyecanı da kayıtlara yansıdı. Görüntülerde 'ağlamak istiyorum' diyen yabancı uyrukluların oldukça duygusal anlar yaşadıkları duyuluyor.