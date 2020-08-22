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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı

    Bodrum'da ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı

    Giriş Tarihi: 22.08.2020, 11:12

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı tedbirleri hiçe saydı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

    Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan, Bodrum Gümbet'te bir mekanda sahne aldı. Ünlü rapçiyi dinlemeye gelen hayranları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kuralını ise hiçe saydı.

    Söz konusu konserin videoları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.

    DHA

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