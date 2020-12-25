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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da vatandaşların susuzluk isyanı

    Bodrum'da vatandaşların susuzluk isyanı

    Giriş Tarihi: 25.12.2020, 15:52

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su sorunu, vatandaşların tepkisine neden oluyor. İlçede 28 hanenin bulunduğu Koca Sarnıç ve Küçük Sarnıç mahallelerine şebeke suyunun verilememesi nedeniyle vatandaşlar su ihtiyaçlarını, tankerlerle ya da bölgede bulunan sarnıç ve eski kuyulardan sağlamaya çalışıyor. Ellerinde kovalarla sarnıç ve kuyuların başına giden vatandaşlar, su sorununa yetkililerin bir çözüm bulmasını ve mahalleye şebeke hattı çekilmesini istiyor. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Vural Efeci aktardı...

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