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    Bodrum’da yüksek fiyat tartışması!

    Giriş Tarihi: 12.06.2021, 14:52

    Kısıtlamaların gevşetilmesi ve tatil sezonunun başlaması ile birlikte pek çok kişinin tercihi Muğla'nın gözde ilçesi Bodrum oldu. Ancak her yıl olduğu gibi bu yılda da Bodrum'da fiyatlar dudak uçuklatıyor. Geçen sene 70 TL olan lahmacun bu sene 110 TL'den satılıyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik anlattı.

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