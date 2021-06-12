Kısıtlamaların gevşetilmesi ve tatil sezonunun başlaması ile birlikte pek çok kişinin tercihi Muğla'nın gözde ilçesi Bodrum oldu. Ancak her yıl olduğu gibi bu yılda da Bodrum'da fiyatlar dudak uçuklatıyor. Geçen sene 70 TL olan lahmacun bu sene 110 TL'den satılıyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik anlattı.
Bodrum’da yüksek fiyat tartışması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.