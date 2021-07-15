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    Bodrum'daki trafo yangını tedirgin etti

    Giriş Tarihi: 15.07.2021, 13:39

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafoda çıkan yangında onlarca patlama yaşanırken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Elektrik dağıtım firmasının görevlileri patlamanın olduğu trafoda çalışma başlattı.

    Nüfusu hızla artan Bodrum'da elektrik kullanımını da buna paralel olarak artınca elektrik sistemlerinde arızalar meydana geliyor. Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı ilçede klima kullanımı artınca son bir haftada ilçede trafo yangınları yaşanmaya başladı. Son yangın Konacık Mahallesi Portal Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki trafodan önce dumanlar çıkmaya başladı. Ardından onlarca patlama meydana geldi.

    Dakikalarca süren patlamalar, mahallede kısa süreli korku ve paniğe sebep oldu. Vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerinde Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri geldi. Bölgedeki elektriklerin kesilmesi sonrası itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Elektrik dağıtım firmasının görevlileri patlamanın olduğu trafoda çalışma başlattı.

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