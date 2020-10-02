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    Bodrum'dan iğrenç görüntüler! Erkek grubu böyle basıldı...

    Giriş Tarihi: 02.10.2020, 12:49

    Akıllara durgunluk veren görüntüler Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Haremtan Koyu'nda kaydedildi. Haremtan Koyu'nu mesken tutan erkek grubunun çırılçıplak denize girip ilişkiye girmesi tatilcileri ve vatandaşları isyan ettirdi. Son dakika haberine göre tepkiler üzerine hayasızca hareketlerde bulunan iki kişi gözaltına alındı.

    Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Haremtan Koyu'nu mesken tutan erkek grubunun çırılçıplak denize girip ilişkiye girmesi tatilcileri ve vatandaşları isyan ettirdi. Tepkiler üzerine hayasızca hareketlerde bulunan iki kişi gözaltına alındı.

    Bodrum en güzel koyundan gündüz vakti çırılçıplak denize giren ve uçuk kaçık partiler düzenleyerek ilişkiye giren erkek grubu bu kadarına da pes dedirtti. Koya sabah saatlerinde gelen erkekler Haremtan Koyu'nda akşama kadar çırılçıplak yüzdükleri ve ilişkiye girdikleri öğrenildi. Yaptıkları rezaleti gören vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler ise bu duruma isyan etti.



    POLİS 2 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
    Değirmenler mevkisi ve Haremten Koyu'nda, kamusal alanda yaşanan çirkin görüntülerle ilgili, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan'ın talimatıyla harekete geçildi. Emniyet güçleri bölgede yaptıkları baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Türk Ceza Kanununda "Hayasızca Hareketler Suçu" olarak tanımlanan ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası bulunan eylemlerle ilgili olarak bölgeyi mercek altına alacağı öğrenildi.

    İHA

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