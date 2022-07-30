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    Yeniasır TV Yaşam Bodrumlu Aysu tarih yazdı: Manş Denizi'ni geçen en genç Türk!-video

    Bodrumlu Aysu tarih yazdı: Manş Denizi'ni geçen en genç Türk!-video

    Giriş Tarihi: 30.07.2022, 15:16

    Bodrumlu 21 yaşındaki genç yüzücü Aysu'dan göğsümüzü kabartan haber geldi. İngiltere'nin Dover kentinden başlayıp 16 saat 28 dakika boyunca yüzdükten sonra Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında Manş geçişini tamamlayan Aysu, yüzerek Manş Denizi'ni geçen en genç Türk olarak tarihe adını yazdırdı.

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    Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

    Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, geçen hafta Bodrum'da düzenlediği basın toplantısının ardından İngiltere'ye hareket etti. Genç yüzücü, birkaç gün boyunca hava şartlarının uygun olmasını bekledi. Bodrumlu yüzücü dün Manş Denizi'ni geçmek için İngiltere'nin Dover kentinden yüzmeye başladı. Aysu'yu antrenörü Bengi Su Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu, botla takip etti. Akıntı ve dalgalarla Bodrumlu genç, 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında Manş geçişini tamamladı. Aysu Türkoğlu'nun Manş'ı geçtiği anlar sosyal medya hesabından yayınlandı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu. Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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