Bodrum'un nüfusu 600 bini geçti! Tam kapanma öncesi akın

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bodrumun-nufusu-600-bini-gecti-tam-kapanma-oncesi-akin" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya akın başladı. Bodrum'da gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.