Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya akın başladı. Bodrum'da gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
Bodrum'un nüfusu 600 bini geçti! Tam kapanma öncesi akın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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