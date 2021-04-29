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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'un nüfusu 600 bini geçti! Tam kapanma öncesi akın

    Bodrum'un nüfusu 600 bini geçti! Tam kapanma öncesi akın

    Giriş Tarihi: 29.04.2021, 13:20

    Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya akın başladı. Bodrum'da gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.

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