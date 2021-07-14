  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bomba gibi patlayıp evi harabeye çevirdi

    Bomba gibi patlayıp evi harabeye çevirdi

    Giriş Tarihi: 14.07.2021, 16:26

    Uşak'ta iki katlı bir evde gaz sıkışması sonucunda meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olay, Uşak'ta Banaz ilçesine bağlı 31 Ağustos Mahallesi'nde iki katlı bir binada meydana geldi.

    İddialara göre Henüz bilinmeyen bir sebepten ocaktan gaz sızdı. Sızan gazın sıkışması sonucunda patlama yaşandı.

    Meydana gelen patlamada Murat Keylan (45) yaralanarak Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bomba gibi patlayıp evi harabeye çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde konuştu: O mesafe 15 km kısalıyor
    Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde konuştu: O mesafe 15 km kısalıyor
    Ahmet Kural'a hapis cezası
    Ahmet Kural'a hapis cezası
    İzmir'de ormanlara giriş yasağı! Valilikten flaş karar
    İzmir'de ormanlara giriş yasağı! Valilikten flaş karar
    Muğla'da damada Çin işkencesi! Evlendiğine pişman ettiler
    Muğla'da damada Çin işkencesi! Evlendiğine pişman ettiler
    Marmaris'te HDP binasına saldırı
    Marmaris'te HDP binasına saldırı
    Ege bayram tatiline hazır!
    Ege bayram tatiline hazır!
    Ahmet Kural'a hapis cezası
    Ahmet Kural'a hapis cezası
    İzmir'de ormanlara giriş yasağı! Valilikten flaş karar
    İzmir'de ormanlara giriş yasağı! Valilikten flaş karar
    Muğla'da damada Çin işkencesi! Evlendiğine pişman ettiler
    Muğla'da damada Çin işkencesi! Evlendiğine pişman ettiler
    Marmaris'te HDP binasına saldırı
    Marmaris'te HDP binasına saldırı
    Ege bayram tatiline hazır!
    Ege bayram tatiline hazır!
    KPSS sonuçları açıklandı!
    Son dakika: KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı