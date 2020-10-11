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    Bornova'da acı olay! Av tüfeğiyle canına kıydı

    Giriş Tarihi: 11.10.2020, 09:32

    Son dakika... Acı olayda sadece 16 yaşıondaki genç canına kıydı. 16İzmir'in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.D. (16), av tüfeğiyle kendini vurarak yaşamına son verdi.

    Son dakika... Olay, 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Ümit Mahallesi'nde bulunan evin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ç.D., evinin çatısında av tüfeğiyle kendini vurdu.

    Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ç.D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ç.D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA

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