Bornova'da meydan savaşı! İki grubun taşlı-sopalı 'hurda' kavgası kamerada

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bornovada-meydan-savasi-iki-grubun-tasli-sopali-hurda-kavgasi-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Bornova ilçesinde, deprem nedeniyle hasar görüp yıkılan binanın demirlerini toplayan hurdacı iki grup arasında kavga çıktı.Taş ve sopaların kullanıldığı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu kavgada 2 kişi yaralanırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında, Ankara Caddesi üzerindeki bir bina enkazında meydana geldi. Depremde hasar gördükten sonra yıkılan binanın enkazından demir toplamak isteyen iki grup arasında, hurdaları kimin toplayacağı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere birbirine girdi. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıranlardan, kafalarına taş isabet eden 2 kişi yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Meydan muharebesini andıran görüntülerde, kavga eden grup üyelerinin birbirlerini kızdırmak için yaptıkları tuhaf hareketler çevredekileri şaşırttı. Kavga, polisin gelmesiyle sonlandı.





'BİRBİRLERİNE TAŞ ATARKEN DANS EDİP EĞLENİYORLARDI'

Çevredeki bir kuaförde çalışan Berfin Güzelsoy, kavganın çok şiddetli olduğunu belirterek, Enkazdan aldıkları taşlarla birbirlerine resmen savaş açtılar. Gerçekten trajikomik bir olaydı. Herkes çalışıyordu ve sesleri duyunca birden herkes gibi biz de dışarı döküldük. Herkesin canı tehlikeye girdi. Birbirlerine attıkları taşlar gerçekten çok büyüktü. Bir kadının da kafası yarıldı. İnsanların mallarına da zarar geldi. Taşlar arabalara ve dükkanlara geldi dedi. İzmir'de hiç böyle bir olay beklemediğini belirten Güzelsoy, Böyle olaylarla İzmir'in adını çıkarttılar. Mahalle resmen dizi setine döndü. Birbirlerine taş atarken, dans edip eğleniyorlardı. Çok garip bir olaydı dedi.