Bornova'da tedirgin eden görüntü! Heyelan bölgesindeki yarıklar derinleşti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bornovada-tedirgin-eden-goruntu-heyelan-bolgesindeki-yariklar-derinlesti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Köyü'nde 16 Şubat 2019'da meydana gelen heyelan nedeniyle hasar gören evler tahliye edildi. Köy halkı kaymakamlık tarafından kiraya yerleştirildi ancak geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı köylüler bölgenin tepesine inşa eden konteynerde kalmaya devam ediyor. Yarıklar yağışlarla birlikte genişlerken köylüler durumdan endişeli.