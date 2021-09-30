Bornova'da tepki çeken görüntü! Bir tarafta çöp diğer tarafta moloz tepecikleri yükseliyor

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İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent mevkiinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi, boş araziye yığılan çöplerle yeniden gündeme geldi. Çöp kamyonları uzun süredir gelmediği için çöp yığınları arasında çalıştıklarını söyleyen esnaf, alanda zaman zaman yangınların oluştuğunu belirterek CHP'li Bornova Belediyesi'nden kalıcı ve kesin bir çözüm istedi.