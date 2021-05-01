Bornova'dan yayılan pis kokular isyan ettirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bornovadan-yayilan-pis-kokular-isyan-ettirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa ilçesinde yayılan pis kokular vatandaşı isyan ettirdi. Kokuyu engellemek için mazgalların üzerine halı ve kilim gibi örtülerle kapatan vatandaşlar, bu sorundan dolayı evlerin cam ve kapılarını açamıyor. Belediyeye de başvuruda bulunan mahalleli 10 senedir sorunun çözülemediğini belirtti. A Haber'den Sefer Ayçe detayları aktardı.