Böyle görüntülendiler! Kütahya'da vahşi yaşam

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Kütahya'da yaban hayatını incelemek için çalışmalar devam ediyor. Görevliler ormanlık alanlarda çeşitli yerlere fotokapanlar kurarak dönem dönem vahşi hayvanları görüntülüyor. Son gelen görüntülerde domuz, kurt ve geyikler fotokapana böyle yakalandı.