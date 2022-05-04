Böyle görüntülendiler! Kütahya'da vahşi yaşam

Kütahya'da yaban hayatını incelemek için çalışmalar devam ediyor. Görevliler ormanlık alanlarda çeşitli yerlere fotokapanlar kurarak dönem dönem vahşi hayvanları görüntülüyor. Son gelen görüntülerde domuz, kurt ve geyikler fotokapana böyle yakalandı.
Kütahya'da yaban hayatındaki canlıların araştırılması çalışmaları çerçevesinde domuz, kurt ve geyikler fotokapanla görüntülendi.
Kütahya'nın Ilıca bölgesinde farklı kırsal alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını ortaya çıkarıyor.
Görevliler tarafından kurulan fotokapanlarla bölgedeki hayvan popülasyonu ve nesli tehlike altında olan hayvanlar tespit edilmeye çalışılıyor.
Son yapılan çalışma çerçevesinde bölgedeki domuz, kurt ve geyikler fotokapanla görüntülendi.