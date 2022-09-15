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    Yeniasır TV Yaşam Böyle hırsızlık görülmedi: Kimliğini gizlemek için çarşaf giydi, kendini açık etti!

    Böyle hırsızlık görülmedi: Kimliğini gizlemek için çarşaf giydi, kendini açık etti!

    Giriş Tarihi: 15.09.2022, 12:13

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kadın kılığına girerek motosiklet çalan hırsız, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından polisler tarafından yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin çarşaf giyerek kimliğini ve cinsiyetini kamufle etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Düzenlenen operasyon sırasında gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çarşaf giyerek kadın kılığına giren bir şahıs motosiklet çaldı. Polisin saatler süren güvenlik kamera incelemesi ardından yakaladığı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Bolvadin ilçesi Emrullah Mahallesi Hamza Usta sokakta meydana geldi. Sabaha karşı yaşanan olayda, motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

    Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler çarşaf giyen bir kişinin sokakta dolaştığını fark etti. Ardından şahsın motosikleti sürükleyerek götürdüğün gören ekipler sonrasında ise şüphelinin kadın değil erkek olduğunu belirledi. Ardından farklı bölgelerdeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler şahsın kimliğinin S.C.K., olduğunu tespit etti. Sonrasında düzenlenen operasyonda şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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