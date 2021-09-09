Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi yakınlarında dağ başındaki bir arazide yaşayan 95 yaşındaki Emir Ayşe Gülana isimli kadın 43 yıl önce ölen kocasının vasiyeti nedeniyle mağara gibi bir yerde ölümünü bekliyor. Yaşlı kadının yaşam koşulları görenlerin yüreklerini sızlatıyor.
Böyle vasiyet de sadakat da görülmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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