Boz yunus balıkları Gökçeada açıklarında görüldü

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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında görülen literatürde ‘Grampus’ olarak bilinen boz yunus balıkları, milli sporcu Selim Konya tarafından görüntülendi.

Zıpkın ile balık avı milli sporcusu Selim Konya, Gökçeada ilçe açıklarında yaptığı kılıç balığı avcılığı sırasında gördüğü boz yunus balıklarını kamerasıyla kayıt altına aldı. Tekneyle yarışan boz yunus balıklarının oyunları ve cana yakın tavırları güzel görüntüler oluşturdu.





Tüm dünya üzerinde ılık ve tropik sularda ve genellikle kıyıdan uzak derin denizlerde bulunan boz yunus balıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan milli sporcu Selim Konya, "Kılıç balığı avındayken denk geldiğimiz bu canlıların adı 'Grampus' yani boz yunus. Zaman zaman av sırasında bu yunus türlerine denk geliyoruz. Onlar bizi gördüğünde, biz de onları gördüğümüzde seviniyoruz. Denizdeki hareketlerini gördünüz, ne kadar hareketli ve oyun seviyorlar.





Tekneyle beraber bir müddet bizimle birlikte yolculuk yaptılar. Bunları su altı ve su üstünde de görüntüleme şansımız oldu. Geçen yıl yine aynı Grampuslara denk geldiğimde onlarla dalma şansı bulmuştum. O da çok keyifliydi. İnşallah önümüzdeki günlerde bir daha denk gelirsek, bu sefer onlarla birlikte yüzmeyi düşünüyorum. Çok meraklı ve cüsse olarak da büyükler ama oyun yapmayı seviyorlar. Çok cana yakınlar. Bu yunuslardan korkmanın bir anlamı yok. Çok zararsız canlılar. Diğer yunus türlerine ve balinalara da denk geliyoruz. Bugün Grampus gördük ve onların oyun seremonisi bizi etkiledi" dedi.