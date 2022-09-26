Brandanın altına saklanmışlardı! Kaçak göçmenler yakayı böyle ele verdi! -video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/brandanin-altina-saklanmislardi-kacak-gocmenler-yakayi-boyle-ele-verdi-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'ya bağlı Marmaris ilçesinde rutin yol kontrolleri için kurulan kontrol noktasında, hareketlerinden şüphelenilen bir minibüsün durduruldu. Emniyet güçlerinin araç içinde yaptığı aramada, brandanın altına saklanmış 4 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs şoförü 22 yaşındaki Y.T ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.