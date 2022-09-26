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    Yeniasır TV Yaşam Brandanın altına saklanmışlardı! Kaçak göçmenler yakayı böyle ele verdi! -video

    Brandanın altına saklanmışlardı! Kaçak göçmenler yakayı böyle ele verdi! -video

    Giriş Tarihi: 26.09.2022, 12:20

    Muğla'ya bağlı Marmaris ilçesinde rutin yol kontrolleri için kurulan kontrol noktasında, hareketlerinden şüphelenilen bir minibüsün durduruldu. Emniyet güçlerinin araç içinde yaptığı aramada, brandanın altına saklanmış 4 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs şoförü 22 yaşındaki Y.T ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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    Muğla'nın Marmaris ilçesi girişine kurulan kontrol noktasında bir minibüs içinde branda altına saklanmış 4 düzensiz göçmen yakalanırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
    Olay dün gece saatlerinde Marmaris ilçe girişinde kurulan kontrol noktasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolleri sırasında durdurdukları minibüs sürücüsünün hareketlerinden şüphelenerek araçta arama yapan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri brandanın altına saklanmış 4 düzensiz göçmeni yakaladı. 22 yaşındaki minibüs sürücüsü Y.T gözaltına alınarak emniyete götürülürken, 4 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.
    Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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