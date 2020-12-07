Bu balığı avlayana para verilecek! Ege'ye yayıldı... Neden tehlikeli?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bu-baligi-avlayana-para-verilecek-egeye-yayildi-neden-tehlikeli" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlandı. Her kuyruk için 5 lira ödeme alınacak. Avlanan balıklar öldürülecek. Peki istilacı bir tür olan balon balıkları neden tehlikeli? Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak A Haber canlı yayınında anlattı.

Ülkemizdeki denizlere ait olmayan Kızıldeniz üzerinden ülkemize giriş yapan, istilacı ve diğer balıktürlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayımlandı.

Akdeniz ve Ege Denizi'nde avcılık yapan balıkçılara destekleme ödemesi yapılacak.

Buna göre 31/12/2020 tarihine kadar 1 milyon balon balığı kuyruğu için balıkçılar ödeme alacak. Her bir kuyruk için 5 lira balıkçılara ödenecek.

SADECE KUYRUK

Balon balıklarının sadece kuyrukları için ödeme yapılacak. Balon balığı bütün halde karaya çıkartılırsa ödeme yapılmayacak.

BALON BALIĞI NEDİR, YENİR Mİ, ÖLDÜRÜCÜ ETKİSİ NEDİR?

Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinenen bu balıklar, kendini tehlikede gördüğü an şişer ve bu yüzden adı balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanıyor. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Balon balığı yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. 2000'li yılların başlarında Akdeniz'de görülmeye başlanan bu balıkların, 5 türü bulunuyor. Akdeniz'de balon balığını yiyen predatör tür bulunmaması nedeniyle, bu tür oldukça tehlikeli bir hale geldi. Kuvvetli çenesi bulunan balon balıkları, oltaların iğnelerini kırabildiği için tutulması da oldukça zor. Öte yandan eti zehirli olan bu balık, küçük ölçekli balıkçıları da ekonomik anlamda zarara uğratıyor.